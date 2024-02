Joe Biden insulte Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des donateurs

Au cours d'une rencontre avec des donateurs du Parti démocrate, mercredi, Joe Biden s'en est pris de manière très virulente à Vladimir Poutine. Le président américain a insulté son homologue russe de "salopard cinglé".

Joe Biden de nouveau au cœur de l'actualité. Sévèrement critiqué ces dernières semaines pour ses supposés problèmes de mémoire - avec plusieurs confusions et contresens historiques -, le président américain s'est, cette fois, illustré par ses propos d'une rare violence à l'encontre de Vladimir Poutine. "La menace existentielle, c'est le changement climatique. Il y a bien ce salopard cinglé qu'est Poutine, et d'autres, et il faut toujours s'inquiéter d'une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le changement climatique", a lancé le démocrate de 81 ans, lors d'un bref discours au cours d'une rencontre avec des donateurs à San Francisco.

"Une honte immense pour les États-Unis"

Déjà coutumier du fait, Joe Biden a franchi un nouveau cap dans sa rhétorique véhémente vis-à-vis du maître du Kremlin. Par le passé, il l'avait déjà traité de "boucher" et de "criminel de guerre". Des propos qui ont du mal à passer de l'autre côté du globe. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a dénoncé jeudi des propos "honteux". "C'est une immense honte pour (...) les États-Unis" que "le président d'un tel pays utilise un tel lexique", s'est-il insurgé. "Des déclarations aussi malpolies ne sont pas en mesure de blesser le dirigeant d'un autre État, a fortiori le président Poutine. Il est clair que M. Biden, au profit d'intérêts politiques nationaux, affiche un comportement dans le style d'un cow-boy hollywoodien. Il voudrait que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit possible", a-t-il encore souligné.

Par ailleurs, le dirigeant américain, qui brigue un deuxième mandat présidentiel, a promis d’annoncer vendredi des sanctions "majeures" contre Moscou en réponse à la mort d'Alexeï Navalny. Il en a aussi profité pour s'en prendre à Donald Trump qui a assimilé ses problèmes avec la justice américaine à des persécutions politiques et a comparé son sort à celui de l'opposant russe. "Si j'avais dit une chose pareille devant vous il y a 10 ou 15 ans, vous auriez tous pensé qu'il fallait m'interner de force", a ironisé le natif de Scranton, en Pennsylvanie, qui a la réputation d'avoir le juron facile en privé.