Le Salvador face à la guerre des gangs : 62 homicides enregistrés ce samedi

La Mara Salvatrucha, Barrio 18 et d'autres gangs vivant principalement du trafic de drogue et de l'extorsion, comptent un total d'environ 70.000 membres au Salvador, dont plus de 17.000 sont incarcérés, selon les autorités.

Le Salvador a recensé 1 140 homicides en 2021 -soit 18 pour 100.000 habitants- le chiffre le plus bas depuis la fin de la guerre civile en 1992.