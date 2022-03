Salvador : l'état d'urgence instauré après une vague d'homicides attribuée à des gangs

Elu confortablement, le président a pris ses fonctions en juin 2019 en promettant de rester ferme contre la violence des gangs. En 2020, il a autorisé la police et l'armée à recourir à la force létale contre des membres de gangs. Munis de fusils d'assaut et équipés de gilets pare-balles, des policiers et des militaires patrouillent les rues tout en procédant à des arrestations.

Au terme du premier jour, les autorités ont assuré dimanche soir avoir capturé "plus de 400 membres de gangs", la plupart issus de Barrio 18 et MS-13 (Mara Salvatrucha), les deux principales organisations du pays. Toutes deux, vivent du trafic de drogue et de l'extorsion et comptent environ 70 000 membres au Salvador, dont plus de 17 000 sont derrière les barreaux, selon les autorités.