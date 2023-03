Cinq millions de dollars par habitant noir, le plan de "réparation" qui agite San Francisco

Mettant en avant le coût de telles mesures, ses opposants le qualifient "d'absurde" et de "ridicule". "En plus d'être une énorme perte de temps, c'est aussi une distraction complète", a déclaré à l'AFP le chef du Parti républicain à San Francisco, John Dennis. "Le budget (annuel) de la ville est de 14 milliards de dollars", a-t-il rappelé, en estimant le coût de ce plan à "50 milliards".

Les militants des droits civiques appellent toutefois à ne pas réduire ce projet à une seule mesure. "Reléguer cette question à une lutte pour 5 millions de dollars, c'est incorrect et malhonnête", affirme auprès de l'AFP Amos Brown, de l'association NAACP. "Cela ne montre pas toute la terreur et la douleur que nous avons subies. Ma position est que pour tout ce que nous avons enduré, il s'agit de 5 millions de dollars, plus des programmes spécifiques" pour soutenir le développement économique, le logement, la santé et l'éducation, a-t-il ajouté.