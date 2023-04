Peines alourdies en appel pour les trois accusés du viol d'une fillette au Maroc

Sanae, 12 ans aujourd'hui, était âgée de 11 ans au moment des faits. Elle a "subi des viols à répétition sous la menace", dans un village près de Rabat, ce qui a entraîné une grossesse, selon des ONG de défense des droits des femmes. La victime est, dans la foulée, devenue mère (son enfant est désormais âgé d'un an et un mois).

Les prévenus, âgés de 25, 32 et 37 ans, qui encouraient jusqu'à 30 ans de prison ferme, étaient poursuivis en appel pour "détournement de mineure" et "attentat à la pudeur sur mineure avec violence". La peine maximale a été requise par le parquet. "Si c'était possible, j'aurais requis la peine capitale (le Maroc a de facto aboli la peine de mort, n'ayant procédé à aucune exécution depuis 1993, ndlr)", a même déclaré le procureur du roi.