Sanctions contre la Russie : les oligarques proches de Vladimir Poutine dans le viseur de Bruno Le Maire

D'ores et déjà, depuis lundi 28 février, plusieurs dizaines de milliards d'euros ont été saisis via le gel des actifs de la banque centrale russe. Dans le même temps, les plus grandes banques du pays ont été retirés de la plateforme SWIFT. Un système facilitant les transactions interbancaires."Les effets de ces sanctions sont déjà visibles", assure Bruno Le Maire. Celui évoquant la chute du cours du rouble et l'explosion des taux d'intérêts, entre autres.