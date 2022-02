Sanctions économiques : la Russie est-elle très dépendante de l'UE pour ses importations et exportations ?

En ce qui concerne les importations, la Russie dépend pour près de 45% de l'UE. Des partenaires européens qui lui permettent d'assurer une bonne partie de ses approvisionnements et parmi desquels l'Allemagne joue un rôle central. Berlin pèse en effet pour 12,6% des importations, derrière à nouveau la Chine (19,8%), mais devant l'Italie (3,7%), la Pologne (3,2%), les Pays-Bas (2,8%) ou la France (2,7%).

Les douanes notaient que les importations russes étaient "composées essentiellement de matériels de transport et d’équipements industriels (47,6%), de produits pharmaceutiques et chimiques (18,3%), de produits agroalimentaires (12,8%) et de produits métalliques (7,9%)". Ordinateurs, frigos, composants moteurs... L'ensemble des chiffres est accessible au grand public et permet de constater les domaines dans lesquels le pays compte sur l'extérieur pour subvenir à ses besoins.