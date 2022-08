Sanna Marin sous le feu des critiques : Hillary Clinton lui apporte son soutien

À 36 ans, la plus jeune Première ministre au monde est la cible d'une controverse après que des vidéos la montrant s'amusant et dansant avec des amis et des célébrités ont fuité sur internet. Certains lui ont reproché un comportement inapproprié de la part d'une Première ministre, d'autres ont défendu son droit à profiter d'un événement privé avec ses amis.

Des commentaires entendus sur la vidéo ont été interprétés comme faisant référence à des stupéfiants, sujet intensément débattu sur les réseaux sociaux, ce qui a été réfuté par la Première ministre. Pour "dissiper tout soupçon", Sanna Marin avait fait un test de dépistage de drogue la semaine dernière, qui s'était avéré négatif. "Je veux croire que les gens regarderont ce que nous faisons au travail plutôt que ce que nous faisons pendant notre temps libre", a-t-elle plaidé mercredi, confiant que la semaine dernière avait été "plutôt difficile".