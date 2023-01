Covid en Chine : dans une province très peuplée, 90% des habitants contaminés !

Les autorités s'attendent à une nouvelle vague de contaminations durant le Nouvel An lunaire (le 22 janvier cette année), au moment où des millions de Chinois des villes auront regagné les zones rurales pour se réunir en famille. À l'approche des célébrations, plus de 34 millions de trajets avaient été enregistrés samedi au premier jour de la plus grande migration de l'année en Chine, selon des chiffres officiels.