Fukushima : rejeter l'eau de la centrale nucléaire dans l'océan présente-t-il des risques ?

Comment ces eaux vont-elles être évacuées de la centrale pour rejoindre l'océan ?

Jean-Christophe Gariel : Les Japonais ont construit un canal sous-marin. Les eaux, une fois décontaminées à l’exception du tritium, seront, après une première dilution, évacuées à l'intérieur de ce tuyau avant d'être rejetées à un kilomètre au large des côtes japonaises. Elles vont se diluer dans l’océan et très rapidement, on n’arrivera plus à détecter ce tritium. Des prélèvements réguliers seront réalisés afin d'analyser l'eau et pour savoir si l’on retrouve des traces de tritium dans les poissons. Les données liées aux mesures seront disponibles en ligne et tout à chacun pourra donc les consulter, par souci de transparence. Par ailleurs, à titre de précaution et de manière ponctuelle, la pêche sera interdite sur une zone qui s'étale à 1,5 kilomètre de la côte et sur 3,5 kilomètres de large.