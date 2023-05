Le Portugal ouvre le droit à l'arrêt maladie "auto-déclaré"

Un arrêt de travail sans passer par un médecin. Depuis le lundi 1er mai, les Portugais peuvent obtenir un arrêt maladie, sur une simple auto-déclaration par Internet ou téléphone, "sous serment" et "dans la limite de deux fois par an", via le Service national de santé (SNS24). Cette attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que la situation du travailleur "n'excède pas trois jours consécutifs", rapporte le quotidien portugais Correio da Manhã, communiqué gouvernemental à l'appui.

Cette disposition, qui vise à désengorger les services de santé saturés, s'inscrit dans une réforme du Code du travail. En février dernier, le Parlement a adopté un ensemble de mesures "pour un travail digne" afin d'améliorer les conditions des salariés, comme l'élargissement du télétravail ou la hausse des indemnités de licenciement. Cette auto-déclaration sur l'honneur n'occasionnera aucun coût pour l'État ou l'employeur, puisque la durée maximale de l'arrêt correspond au délai de carence pendant lequel le salarié n'est pas rémunéré par la Sécurité sociale, rappelle le ministère portugais de la Santé.