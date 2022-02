Sauvetage de Rayan au Maroc : non, aucune cagnotte de soutien n’a été ouverte par sa famille

Depuis, et faute de pouvoir faire davantage, les internautes partagent largement cet extrait, invitant chacun et chacune à se méfier de ces arnaques qui circulent. Par cette mobilisation, les principales cagnottes créées au nom de la famille de Rayan ont été fermées et les appels à ne pas relayer sont nettement plus visibles que ceux invitant à donner de l’argent. La cagnotte citée plus haut a également été clôturée. En parallèle, d'autres tentatives de spéculer sur cet événement ont vu le jour, comme la vente en ligne d'un t-shirt à l'effigie du garçon et avec pour intitulé "Rayan be strong" à 16,68 euros.