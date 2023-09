Turquie : le spéléologue américain malade retrouve l'air libre après 9 jours sous terre

La grotte, la troisième la plus profonde de Turquie, atteint près de 1,3 kilomètre de profondeur à son point le plus bas. Mark Dickey est tombé malade à une profondeur de 1120 mètres. Sa mésaventure a déclenché ce que les secours ont qualifié d'une des opérations de sauvetage souterrain les plus vastes et les plus compliquées jamais organisées.