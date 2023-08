Scandale du baiser forcé : la mère de Luis Rubiales hospitalisée après sa grève de la faim

"Je dois vous annoncer qu'elle a eu une crise, et qu'on a dû l'emmener de toute urgence à l'hôpital. Elle n'est plus là", a expliqué le prêtre, ajoutant qu'Angeles Bejar était "fatiguée, avec beaucoup de problèmes (de santé), et pas seulement au niveau de l'anémie". Joint par l'AFP, l'hôpital de Motril n'a pas confirmé qu'elle avait été admise parmi les patients.

La mère de Luis Rubiales promettait de rester enfermée dans cette église jusqu'à ce que Jenni Hermoso, la joueuse embrassée par surprise sur la bouche par son fils, "dise la vérité" sur ce qu'il s'est passé, selon sa nièce Vanessa Ruiz Bejar, la cousine de Luis Rubiales.