Scandale en Australie : l'ex-Premier ministre Scott Morrison assume s'être octroyé des pouvoirs en secret

Le scandale a jeté la lumière sur la nature opaque de la prise de décision dans le gouvernement australien et a suscité des questions sur le besoin de garde-fous démocratiques plus forts. De son côté, l'actuel Premier ministre australien Anthony Albanese a accusé son prédécesseur d'un "saccage sans précédent" de la démocratie ajoutant que Scott Morrisson aurait dirigé "un gouvernement fantôme". En Australie, le Premier ministre choisit les membres de son gouvernement parmi les élus qui sont ensuite assermentés par le gouverneur général lors d'une cérémonie officielle généralement publique et enregistrée.