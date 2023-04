Le statut de régions, comme celles de Donetsk et de Louhansk, revendiquées par la Russie et où se sont tenus des référendums d'annexion non reconnus par les Occidentaux, serait, lui aussi, revu si l'on suivait les préconisations de ChatGPT. Ces vastes zones reviendraient de droit dans le giron ukrainien, mais seraient concernées par l'instauration d'un "statut autonome particulier". Dans le même temps, l'Ukraine serait tenue de "respecter et défendre les droits des populations russophones dans ces régions".

L'agent conversationnel soumet une série de résolutions visant à normaliser les relations entre les deux pays et à favoriser le dialogue. Tout en ajoutant, parmi les engagements à tenir, le fait pour les deux parties de s'engager, "de concert avec la communauté internationale, à soutenir la reconstruction des zones touchées et à fournir une aide humanitaire à la population civile touchée". ChatGPT a par ailleurs rédigé deux lettres pouvant être adressées par le chancelier allemand Olaf Scholz aux dirigeants russes et ukrainiens. Les intérêts russes sont notamment évoqués dans la missive à destination de Vladimir Poutine. "Nous reconnaissons que la Russie a des intérêts légitimes en matière de sécurité et pensons qu'elle sera mieux protégée par des structures de sécurité coopératives et un dialogue constructif", peut-on notamment lire.