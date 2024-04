Se disant persécuté, Trump se décrit comme un "Mandela des temps modernes"

Sur Truth Social, Donald Trump a comparé ses ennuis judiciaires à ceux de Nelson Mandela. L'ancien président américain est inculpé dans quatre affaires pénales, qui lui font risquer la prison.

Inculpé dans pas moins de quatre affaires pénales, Donald Trump voit ses déboires judiciaires comparables à ceux de Nelson Mandela. Pour rappel, ce dernier a été emprisonné pendant 27 ans pour avoir combattu l'apartheid en vigueur dans son pays, avant d'y mettre fin et d'accéder à la présidence.

"Si ce charlatan, complètement partisan, veut me mettre en taule pour avoir dit la vérité la plus évidente, je deviendrai volontiers un Nelson Mandela des temps modernes, cela serait un grand honneur", a écrit le candidat républicain ce 6 avril sur son réseau Truth Social, en référence aux restrictions de parole imposées par un juge de Manhattan. Une restriction ordonnée à Donald Trump dans le cadre d'une affaire où il est accusé d'avoir versé de l'argent à une actrice X, Stormy Daniels, en échange de son silence sur leur relation passée.

Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait déjà republié un faux croquis d'audience où on le voit assis… juste à côté de Jésus-Christ. Autant de messages tournés en dérision par l'équipe du président démocrate Joe Biden. "Imaginez être si égocentrique que vous vous comparez à Jésus-Christ et à Nelson Mandela en l'espace d'un peu plus d'une semaine", a raillé une porte-parole, Jasmine Harris, dans un communiqué.

L'affaire doit être jugée le 15 avril prochain. Elle a déjà été retardée par les requêtes déposées par les avocats de l'ancien président américain. Ce dernier fait face à 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux, pour lesquels il a plaidé non coupable. À cette heure de la campagne, Donald Trump reste le candidat favori du camp républicain.