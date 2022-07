Sécheresse : cinq régions du nord de l’Italie en état d’urgence

Le Conseil des ministres a approuvé l'instauration de l'état d'urgence en Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Lombardie, Vénétie et dans le Piémont, des régions situées dans le nord de l’Italie, jusqu'au 31 décembre, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. 36,5 millions d’euros seront également débloqués afin de lutter contre la vague de sécheresse.

Les lacs Majeur et de Garde affichent des niveaux d'eau inférieurs à la normale pour cette période de l'année, tandis que, plus au sud, le niveau du Tibre qui traverse Rome a également baissé. Le Pô représente le plus grand réservoir d'eau de la péninsule, dont une grande partie est utilisée par les agriculteurs. Selon le plus grand syndicat agricole du pays, Coldiretti, la sécheresse menace plus de 30% de la production agricole nationale et la moitié des élevages dans la plaine du Pô, où l'on produit notamment le jambon de Parme.