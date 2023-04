Sécheresse : la présidente des Pyrénées-Orientales s'inquiète du risque de "catastrophe humaine"

Dans sa missive adressée au chef de l'État, l'élue à la tête de ce département depuis 2010, évoque "une catastrophe écologique, demain économique". Les Pyrénées-Orientales n'ont connu "aucune pluie majeure (...) depuis plus d'un an", a-t-elle rappelé. Pire, ils ont dû faire face au premier grand incendie de l'année en France à la mi-avril, lorsque le feu a parcouru environ 1000 hectares. Quatre communes sont même privées d'eau potable, le niveau des réserves d'eau étant beaucoup trop bas. Au total, 3000 personnes ne peuvent d'ores et déjà plus consommer l'eau qui sort de leur robinet, et sont approvisionnées en bouteilles.