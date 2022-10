Présidentielle au Brésil : une campagne sous le signe de la désinformation

L'un comme l'autre s'acharne par exemple à charmer les dernières voix que compte l'Église… tout en décrédibilisant la foi de l'adversaire. Si les visites d'églises ou les photos avec des prêtres n'ont rien d'original, un flot de fausses informations concernant chacun des candidats a accompagné cette opération séduction. Une véritable "guerre de religion", pour reprendre l'expression utilisée par la presse brésilienne, dans laquelle Bolsonaro sait qu'il part avec une longueur d'avance. Il a déjà compté sur cet électorat pour son élection en 2018, notamment grâce à l'influence du pasteur Silas Malafaia. Auprès de ses dix millions d'abonnés en ligne, ce leader évangélique aux thèses radicales a par exemple décrit le représentant du Parti travailliste (PT), candidat de gauche, comme un "alcoolique", ou un "menteur".

Ce n'est pas la seule attaque du camp Bolsonaro contre Lula. L'idée selon laquelle l'ancien chef d'État voudrait fermer les Églises a aussi la dent dure. Et est attisée par un vulgaire montage : une publication devenue virale reprend deux tweets prétendument publiés par Lula le 4 octobre. Dans le premier, le candidat écrit qu'il veut "fermer les églises en 2023", et dans le deuxième que "les prêtres et les pasteurs qui refusent de marier les couples LGBT seront arrêtés et verront leurs églises fermées pour crime d'homophobie". Un contenu posté à l'origine sur WhatsApp, d'après un article du site brésilien Estadao, et qui reproduit le compte officiel de l'ancien président. Sauf que ces messages ne sont disponibles ni via une recherche avancée sur Twitter, ni dans les archives des publications de son compte officiel, qu'on peut retrouver sur les outils d'archives en ligne. Ce contenu a donc été créé de toute pièce pour tromper les électeurs.