Second tour de la présidentielle au Brésil : cinq choses à savoir sur Lula

Fort de son succès et avec une côte de popularité qui ne cessait de grimper à travers le Brésil, Lula a décidé de se présenter, en 1989, aux premières élections présidentielles démocratiques après la dictature militaire qui aura duré 21 ans (1964-1985). Il a échoué de peu (53% vs 47%) face à Fernando Collor de Mello qui a remporté ces élections. Quatre ans plus tard, la défaite sera totale face Fernando Henrique Cardoso (54% vs 27%) et en 1998, il a fini par s’incliner lors de la revanche entre les deux hommes (53% vs 31%). Lors de ce troisième échec, Lula a compris que son discours, perçu comme trop radical par les élites du pays et une partie de la classe moyenne, était un frein dans sa course à la présidence.