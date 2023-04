Secte au Kenya : ce que l'on sait sur le "massacre de la forêt de Shakahola" qui a fait près de cent morts

Le "pasteur" autoproclamé à l'origine de ce jeûne est Paul Mackenzie, ancien chauffeur de taxi et à la tête de son "église", Good News International Church. Déjà arrêté en 2017, pour "radicalisation", le "pasteur" avait à nouveau été arrêté en mars dernier, après la mort de deux enfants sous la garde de leurs parents, précise l'AFP. Il est actuellement en détention après s'être rendu à la police le 14 avril, et doit comparaître devant un tribunal le 2 mai.

"Ceux qui appelaient à jeûner et mourir mangeaient et buvaient, et prétendaient qu'ils les préparaient à rencontrer leur Créateur", a fustigé le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki, présent sur les lieux mardi. Pour le ministre, cette affaire constitue "un tournant dans la façon dont le Kenya gère les graves menaces à la sécurité posées par les extrémistes religieux". Des poursuites pour "terrorisme" pourraient être engagées.