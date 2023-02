17.000 morts en 45 secondes : en Turquie, le séisme ravive le spectre du 17 août 1999

Un air de déjà-vu inquiétant. Un puissant séisme de magnitude 7,8 a ébranlé, lundi 6 février, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plusieurs centaines de morts - plus de 1 000 selon un dernier bilan provisoire - et de très importants dégâts. D'après des chiffres en constante évolution, communiqués ce matin par le président turc Recep Erdogan, au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5 385 blessées, dans sept différentes provinces, dont le district de Pazarcik, lieu de l'épicentre, dans la province de Kahramanmaras, à 60 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière. En Syrie, près de 500 personnes ont perdu la vie, selon un média d'État et des secouristes en zone rebelle. Plus d'un millier ont été blessées.

Ce bilan tragique, qui évolue de minute en minute, risque de s'alourdir rapidement compte tenu du nombre d'immeubles effondrés dans la région. En Turquie, plus d'un millier de bâtiments sont tombés, sous la violence des secousses ressenties à 4h17 (2h17, heure française), selon l'institut sismologique américain USGS, et survenues à 17,9 kilomètres de profondeur.