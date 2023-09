Séisme au Maroc : les Lions de l'Atlas se mobilisent et appellent aux dons de sang

"À l'heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique". Cet appel, c'est celui relayé par le défenseur de l'équipe du Maroc et du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Ce samedi, alors que plus de mille personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé Marrakech ou encore les communes d'Al-Haouz, épicentre du séisme, et de Taroudant, et que 1.204 personnes ont été blessées, un élan de solidarité s'est mis en marche.

À l'instar de Jamel Debbouze, Gims et Gad Elmaleh et plusieurs autres personnalités, les Lions de l'Atlas, passés à la postérité depuis leur accession au dernier carré du Mondial en 2022, ont posté des messages pour inciter au don du sang. "Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable", écrit le latéral, en légende d'une photo sur laquelle on l'aperçoit avec une perfusion dans le bras. Le sélectionneur marocain Walid Regragui a publié une photo identique.