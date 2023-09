Séisme au Maroc : comment aider les associations françaises qui se mobilisent ?

Le Secours populaire français a annoncé débloquer 50.000 euros issus de son "fonds d'urgence" pour "venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". Au-delà de l'urgence, "l'accompagnement des personnes les plus fragiles" se fera nécessairement "dans la durée", souligne l'association, qui "lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe". "Il nous faut des moyens financiers considérables" pour aider le Maroc, a souligné la secrétaire générale de l'association, Henriette Steinberg. Après la nécessaire inhumation en urgence des victimes décédées, "pour éviter les épidémies", il faut "immédiatement mettre en place des systèmes d'abri", notamment afin que la scolarisation des enfants puisse reprendre et qu'ainsi "les familles se sentent épaulées" et que "la vie reprenne", a-t-elle insisté.

▶️ Pour effectuer un don, cliquez ici