VIDEO - Séisme au Maroc : des nuits éprouvantes pour des milliers de sinistrés

Cinq jours après le violent tremblement de terre qui a fait près de 3.000 morts au Maroc, le froid est bien ce qui menace le plus les sinistrés dans les villages les plus touchés du Haut Atlas, comme Talat N'Yaaqoub, à 1.300 mètres d'altitude.

Parents et enfants, pour beaucoup marqués dans leur chair par la catastrophe, n'ont plus de toit pour vivre. Il y a ceux qui ont posé leur tente n'importe où, au hasard, et ceux comme Mohamed et Nezha qui ont vu leur campement de fortune installé juste en face de qui fut leur foyer bien-aimé.