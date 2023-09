Au Maroc, d'étonnants phénomènes lumineux dans le ciel causés par le séisme ?

Sollicité par TF1info, l'ancien directeur de recherche au CNRS (aujourd'hui retraité) Michel Parrot a accepté de jeter un œil aux vidéos virales qui circulent depuis quelques jours. Celle qui montre les boules lumineuses le laisse particulièrement dubitatif : "S'il s'agissait d'un phénomène sismique, ces éléments scintillants bougeraient. Or, ces boules sont ici très statiques... Par ailleurs, elles n'auraient pas une durée de vue de plus de quelques secondes." La séquence ne nous offre de plus que peu d'informations. "On ne sait pas comment ça démarre. On ne sait pas combien de temps le phénomène perdure..." Rien ne permet d'ailleurs de confirmer la localisation de la prise de vue, ni sa date. Si des outils de recherche d'images inversée ne mènent à rien de concret, on peut souligner que la couleur du ciel laisse à penser que l'heure du crépuscule était proche. Or, à l'heure actuelle, il fait nuit aux alentours de 20 heures au Maroc. Le séisme étant intervenu vers 23 heures, l'authenticité de ces images apparaît plus que douteuse.