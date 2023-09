Séisme au Maroc : jusqu'à quand peut-on espérer trouver des survivants sous les décombres ?

Et pour les personnes ensevelies sous les décombres, mais pas blessées ?

Cela dépend cette fois du type de bâtiment dans lequel elles se situaient. Plus les constructions sont lourdes, plus il est difficile d'avoir des poches d'air. Il n'y a pas deux situations similaires, puisqu'il n'y a pas deux constructions qui se ressemblent, et les unités qui font du sauvetage-déblaiement le savent. Si on ne les trouve pas rapidement, elles peuvent mourir de dénutrition, de déshydratation, ou éventuellement d'asphyxie si la poche d'air est limitée... Des cas de sauvetage ont déjà été rapportés à plus d'une semaine ou dix jours après la catastrophe, mais plus le temps va passer, plus il s'agira de cas isolés.

Quel est l'impact de la météo sur les chances de survie ?

Nous sommes dans des régions montagneuses : même si nous sommes en septembre, les nuits commencent à être plus fraiches. L'hypothermie est une catastrophe pour les blessés, c'est ce que l'on appelle la triade létale : il s'agit de l'un des trois facteurs qui aggravent les hémorragies. Pour les non-blessés, il n'y a aucune vérité. Certaines personnes sont capables de survivre longtemps à des températures extrêmes, quand d'autres décèdent malheureusement en 24 heures. La capacité de réponse de l'humain à l'hypothermie est très individuelle.