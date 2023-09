Séisme au Maroc : "La difficulté dans l'Atlas, c'est l'accès aux zones"

Trente-six heures après la secousse de magnitude 6.8 sur l'échelle de Richter, chaque minute compte pour retrouver des survivants et venir en aide aux blessés. De Marrakech à Agadir, en passant par la province de Taroudant, les secouristes marocains s'activent dans les décombres, rejoints ce dimanche 10 septembre par des collègues espagnols, pendant que les pompiers français, eux, se tiennent prêts à partir pour le royaume chérifien dès qu'ils auront été sollicités.

La province d'Al-Haouz, où se situait l'épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1293 morts, suivie par la province de Taroudant avec 452 morts. Dans les zones impactées et situées au sud-ouest de Marrakech, des villages entiers ont été détruits et sur place, la mission des secours est compliquée : "Aujourd'hui, il nous faut surtout arriver à recenser les personnes disparues. C'est vraiment un des premiers éléments", explique dans l'émission spéciale proposée par TF1 ce dimanche, Jean-Paul Bosland, le président de la Fédération des Sapeurs-pompiers de France. "Mais la difficulté, dans l'Atlas marocain, c'est l'accès aux zones. L'accès sur les séismes se révèle toujours compliqué : bien sûr, parce qu'il y a le premier phénomène du séisme d'ampleur, mais aussi parce que l'infrastructure routière est détruite".