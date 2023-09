Séisme au Maroc : "Les gens sont sortis dans la rue, juste après une panique totale"

Des habitants de Marrakech témoignent, sous le choc. "Après notre dîner, je suis sorti avec ma femme pour faire un tour et juste après, nous avons senti un tremblement de terre. Ma femme a cru que c’était un hélicoptère, mais je lui ai dit que c’était un séisme. Et soudain, les gens couraient dans tous les sens dans la rue", raconte un homme. Un autre, ne pouvant en dire plus, confie simplement avoir "vécu des moments terribles". Selon l’AFP, des habitants de Marrakech ont fait état de cris "insupportables" au moment du séisme.

"On a ressenti la force et l’intensité de ce tremblement de terre presque trois fois. Les gens sont sortis dans la rue, juste après une panique totale", selon un autre résident. "Il y a des familles qui dorment dehors, car nous avons très peur de la force des secousses. C’est comme si un train passait juste à côté de nous". En effet, de nombreuses personnes ont dormi sur des places de Marrakech, n'ayant plus de toit ou bien craignant les répliques.