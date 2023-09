Séisme au Maroc : les habitants doivent-ils s'attendre à des répliques ?

Pour les heures à venir, il est très difficile pour les experts de déterminer la puissance des possibles répliques attendues, pas plus que leur localisation ou le moment où elles vont survenir avec précision. Celles-ci sont en général plus faibles que le premier séisme. Ce qu'il s'est passé au Maroc la nuit dernière, "c'est comme un élastique qu'on déchire", analyse sur LCI Philippe Vernant, membre de la coordination post-sismique du CNRS. "Mais on a aussi pu induire des déchirures sur l'élastique un peu plus loin, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri de déclencher un séisme sur une faille plus éloignée", prévient-il.