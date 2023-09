Séisme au Maroc : nouveau couac entre Paris et Rabat, les autorités démentent tout projet de visite d'Emmanuel Macron

Ces crispations se sont de nouveau manifestées cette semaine après le violent séisme qui a frappé la région de Marrakech, dans le centre du royaume, tuant près de 3000 personnes. Rabat n'a pas retenu l'aide proposée par Paris, entraînant "des polémiques qui n'ont pas lieu d'être", a regretté Emmanuel Macron.

Paris veut tout de même appeler à l'apaisement : "Les relations entre la France et le Maroc sont anciennes, elles sont marquées par une profonde amitié je pense entre les deux peuples", a insisté Catherine Colonna vendredi. Elle a dit souhaiter qu'une visite du président puisse "permettre à nos deux pays de se retrouver à la hauteur et de leurs aspirations et des intérêts qui sont les leurs, de part et d'autre".