Philippines : au moins un mort dans un tremblement de terre de magnitude 7

Dans la ville de Dolores, située près de l'épicentre, des habitants terrifiés ont couru hors de chez eux et les vitres du marché local ont volé en éclats, a raconté à l'AFP le commandant de la police locale, Edwin Sergio. "Le tremblement de terre était très fort, les tables de fruits et légumes sur le marché ont été renversées", a-t-il poursuivi, ajoutant que des fissures étaient apparues dans le bâtiment du commissariat. Les gratte-ciels ont tremblé jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 kilomètres de là.

Des glissements de terrain ont par ailleurs été signalés dans certains endroits, a indiqué le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Mark Timbal. Il a ajouté qu'aucun dégât n'avait été signalé sur les barrages et que des opérations de déblaiement étaient en cours sur les routes.