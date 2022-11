Séisme en Indonésie : un enfant de 6 ans retrouvé vivant après deux jours sous les décombres

Un sauvetage inespéré qui relance l'espoir. Azka, un garçon de 6 ans, a été extrait vivant des décombres mercredi soir, deux jours après un séisme qui a fait au moins 271 morts en Indonésie.

"Quand nous avons réalisé qu'Azka était vivant, tout le monde a fondu en larmes, moi compris", a raconté Jeksen Kolibu, sauveteur volontaire, parlant d'"un miracle". Resté sans eau et nourriture pendant deux jours, le jeune garçon est indemne grâce à un mur qui a résisté aux secousses, empêchant une autre paroi de s'effondrer sur lui. Il a été retrouvé à côté du corps sans vie de sa grand-mère. "Il était protégé par un oreiller et il y avait un espace de 10 cm entre lui et une paroi de béton", a détaillé le secouriste.

L'opération de secours a été filmée par smartphone. La vidéo montre les secouristes sortir le garçon des ruines provoquées par le séisme qui a ébranlé lundi les environs de Cianjur, à l'ouest de l'île de Java. Un sauveteur, avec un grand sourire, porte dans ses bras le garçon vêtu d'un T-shirt et d'un pantalon bleu, tandis qu'un autre court derrière pour tenir la main de l'enfant.