Séisme en Syrie : des milliers de personnes demandent à adopter le bébé retrouvé vivant dans les décombres

Dans la ville natale du bébé, les habitants ont cherché sans relâche les proches de l'enfant. Son grand-oncle s'est finalement manifesté et va prendre en charge la petite fille dès qu'elle sortira de l'hôpital, d'après The Guardian. Lui-même est un rescapé du séisme, après avoir réussi à fuir avec ses proches sa maison de Jandairis, qui s'est elle aussi écroulée. Aux côtés des onze membres de sa famille, il vit désormais dans une tente, alors qu'un froid impitoyable sévit dans la région.

"Après le tremblement de terre, plus personne ne peut vivre dans sa maison ou son immeuble. Seuls 10% des bâtiments ici sont sûrs pour y vivre et le reste est invivable", a-t-il déclaré à Associated Press. Des milliers de bâtiments ont été réduits en ruine dans le pays, mais aussi en Turquie. Le bilan humain, lui, continue de s'alourdir d'heures en heures, dépassant le seuil des 21.000 morts selon les dernières remontées officielles communiquées vendredi matin. Quatre jours après la catastrophe, quelques autres sauvetages miraculeux continuaient malgré tout d'émailler les interminables heures de recherche.