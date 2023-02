Séisme en Syrie : les zones rebelles, le trou noir de l'aide humanitaire

La Syrie, après une décennie de guerre civile, est désormais morcelée entre des zones sous contrôle gouvernementales, que Damas nomme "la Syrie utile", et des zones rebelles dont certaines sont pro-turques, où vivent plus de quatre millions de personnes. Ces régions sont généralement hors d'atteinte par les ONG, qui avaient cependant récemment réussi à faire parvenir des vaccins anti-choléra dans la province d'Idleb, grâce au dernier point de passage de Bab al-Hawa.

Problème supplémentaire : le point de passage lui-même a été touché par le séisme, compromettant l'opération humanitaire transfrontalière. Le tremblement de terre a par ailleurs détruit des routes en Turquie et eu un impact sur le personnel local et international de l'ONU, leurs partenaires, et les chauffeurs routiers transportant habituellement l'aide, a expliqué le porte-parole de la coordination des Affaires humanitaires de l'ONU. "Ils cherchent leurs familles dans les décombres", a indiqué Jens Laerke, "nous sommes donc aussi touchés comme tout le monde".