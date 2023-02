Séisme en Turquie : annoncé sain et sauf par erreur, le footballeur Christian Atsu reste introuvable

Où se trouve Christian Atsu ? Et est-il toujours en vie ? Porté disparu après le séisme meurtrier qui a ébranlé, lundi 6 février, la Turquie et la Syrie voisine - faisant plusieurs dizaines de milliers de morts -, le footballeur de 31 ans avait été annoncé retrouvé vivant dans les décombres le lendemain. Il était - pensait-on alors - tiré d'affaire. Mais l'heureuse information, révélée par un porte-parole de son club, Hatayspor (D1 turque), et corroborée par l'ambassadrice du Ghana à Ankara et la Fédération ghanéenne de football (GFA), s'est finalement avérée fausse. Depuis, l'entourage de l'international ghanéen (63 sélections) vit dans l'angoisse permanente de ne pas savoir s'il a survécu ou non.

"Cela fait neuf jours que le tremblement de terre a eu lieu et nous n'avons toujours pas localisé Christian", a expliqué, mardi 14 février, dans une série de tweets, son agent Nana Sechere, actuellement sur place avec la famille du joueur passé par Porto, Chelsea et Newcastle. "Les scènes sont inimaginables et nos cœurs sont brisés pour toutes les personnes touchées."