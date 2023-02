Séisme en Turquie et en Syrie : comment aider les sinistrés ?

La solidarité s'organise. La communauté internationale a proposé son aide à la suite du séisme qui a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine et qui a fait au moins 2300 morts dans les deux pays, selon un bilan encore provisoire établi en fin d'après-midi. L'UE a activé son "mécanisme de protection civile", et des équipes issues de dix États membres ont été "rapidement mobilisées", les équipes néerlandaise et roumaine étant déjà parties, indique un communiqué du commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic.

La France, elle, va envoyer lundi soir 139 secouristes de la Sécurité civile sur place, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "C'est un dispositif pour la Turquie", a précisé son entourage, les secouristes n'ayant pas vocation pour l'heure à intervenir en Syrie. "La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place", avait assuré Emmanuel Macron plus tôt dans la matinée.