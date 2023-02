Séisme en Turquie et en Syrie : dans les décombres, un contre-la-montre périlleux pour sauver des vies

Le bilan s'aggrave heure après heure. Dans la nuit de dimanche à lundi, un séisme d'une magnitude de 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, ravageant des régions entières et faisant des milliers de victimes. Selon un bilan humain encore provisoire publié lundi en début de soirée, plus de 3000 personnes sont décédées. Au total, près de 3000 immeubles se sont effondrés, faisant redouter un bilan encore plus lourd.

Sur le terrain, les secours sont à pied d'oeuvre pour sortir les victimes des débris. "Le séisme a eu lieu de nuit, avec potentiellement de nombreuses victimes qui dormaient dans les habitations", prévient le lieutenant-colonel Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), interrogé par TF1info. Et les premières heures sont cruciales : "Beaucoup de victimes peuvent être prisonnières des décombres. L'urgence est de les localiser."