Séisme en Turquie et en Syrie : des oiseaux ont-ils prédit le tremblement de terre ?

La séquence, qui n'est pas apparue en ligne avant le 6 février, a été tournée de nuit. Des oiseaux sont filmés de loin en train de se rassembler sur plusieurs arbres dans un certain brouhaha. La nuit et la vue des toits enneigés pourraient correspondre. Le premier séisme de magnitude 7,8 est survenu lundi 6 février à l’aube, date à laquelle plusieurs régions de l’est et du sud de la Turquie faisaient face à des chutes de neige, comme en attestent les prévisions météo et des témoignages de rescapés.

L’extrait a été diffusé à l’origine sur Twitter par le compte Avia.Pro. Celui-ci se présente, sur son site internet, comme un média spécialisé dans l’aviation militaire. D’origine russe, il traite principalement du conflit en Ukraine mais relaye également des vidéos insolites ou reprend l’actualité internationale, comme les deux tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Contacté, Avia.Pro ne nous a pas précisé dans quelles circonstances ces images lui sont parvenues.