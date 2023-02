Séisme en Turquie et en Syrie : de très nombreux rescapés doivent être amputés

Un bilan toujours plus grave, et des blessés parfois lourdement touchés. Trois jours après le violent séisme ayant frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, des centaines de sauveteurs venus du monde entier gardent espoir de retrouver des rescapés sous les décombres. Parmi les nombreuses victimes sorties vivantes des débris, des dizaines d'entre elles sont encore loin d'être sauvées.

"Les professionnels de santé font état de blessures provoquées par les éboulements des bâtiments : syndrome d'écrasement, fractures complexes, muscles et tissus endommagés...", relève dans un communiqué l'ONG Handicap International ce jeudi. "L'ensemble des patients souffrant de ces blessures auront besoin de soins de rééducation à long terme pour éviter un handicap permanent."