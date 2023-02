Séisme en Turquie : des officiels turcs mettent-ils en cause les États-Unis ?

En 2020, suite à un séisme survenu à Izmir, l'ex-édile évoquait à nouveau HAARP et suggérait du même coup une implication de Washington.

Cela fait de longues années que HAARP se trouve au centre de multiples spéculations. Développé dès le début des années 1990, ce programme vise à améliorer la compréhension des caractéristiques et du comportement d'une couche supérieure de l’atmosphère, l'ionosphère. Il s'agit entre autres de perfectionner le contrôle des systèmes de communication et de surveillance, aux moyens de plusieurs dizaines d'antennes à haute fréquence situées en Alaska. L'armée américaine, qui était aux manettes jusqu'en 2014, a depuis confié la gestion du site à l'université d'Alaska-Fairbanks. Plus aucun militaire n'est aujourd'hui affecté sur ce site.