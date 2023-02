Séisme en Turquie et en Syrie : après plus de 100 heures, quelles chances de survie pour les survivants ?

Dans la ville turque de Gaziantep, les températures ont chuté jeudi à -5°C tôt dans la matinée. "Les gens peuvent mourir d'hypothermie", explique à l’AFP Ilan Kelman, chercheur en catastrophes naturelles à l'University College of London (UCL). Et sans eau, même les rescapés qui parviennent à survivre au froid et à leurs blessures vont "commencer à mourir au bout de trois, quatre ou cinq jours". Des efforts qui ne sont pas vains pour tant. En témoignent les nombreux récits de sauvetage miraculeux relayés par la presse internationale depuis 24 heures.

Ainsi, plus de 76 heures après la catastrophe, un père et ses deux fils, qui se trouvaient prisonnier sous les gravats d’un immeuble de huit étages, ont pu être secourus à Gaziantep. À Antakya, dans le sud de la Turquie, une adolescente de 16 ans a été délivrée après de 80 heures. Dans la province d'Hatay, une fillette de 10 ans a été secourue après 90 heures passées sous les décombres, tandis qu’à Kahramanmaras, dans l'est de la Turquie, deux sœurs, âgées de 13 et 15 ans, ont pu être sauvées, près de 100 heures après la première secousse.