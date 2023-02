Séisme en Turquie et en Syrie : une région déjà éreintée par des années de guerre

La Syrie et la Turquie ont finalement repris le dialogue après une rupture de plus d'une décennie. Une rencontre tripartite a eu lieu en décembre dernier à Moscou entre les ministres turc, syrien et russe de la Défense. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a plusieurs fois qualifié Bachar Al-Assad d'"assassin" ces dernières années, a même évoqué en novembre une "possible" rencontre avec son homologue. Le président syrien a pour sa part estimé mi-janvier que les rencontres syro-turques devraient avoir pour objectif "la fin de l'occupation (turque)" en Syrie. Depuis 2016, la Turquie a lancé trois offensives contre les forces kurdes sur le sol syrien, qui lui ont permis de contrôler une bande frontalière du nord du pays.

La guerre, elle, n'a jamais vraiment cessé : des combats ponctuels et sporadiques ont toujours lieu, outre des attaques djihadistes, principalement dans l'est de la Syrie. Plusieurs puissances et acteurs sont impliqués. Et si le régime de Bachar Al-Assad a repris la majorité du territoire, les forces kurdes syriennes contrôlent encore de vastes régions du nord et nord-est. En outre, environ la moitié de la province d'Idleb ainsi que des secteurs limitrophes des provinces voisines d'Alep, Hama et Lattaquié sont dominés par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), composés de dissidents d'Al-Qaïda, et des factions rebelles.