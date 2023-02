Séisme en Turquie : le joueur de football Ahmet Eyüp Türkaslan porté disparu

Les médias locaux précisent que sa femme aurait survécu, mais que le gardien de but est, lui, toujours porté disparu. Sur beIN Sports Turquie, l'entraîneur adjoint de Malatyaspor, İrfan Var, a donné plus de détails. "Nous avons notre gardien Ahmet Eyüp Türkaslan et nous n'avons toujours pas pu le joindre. Tous nos joueurs et les équipes de l'AFAD (en charge de la gestion des catastrophes et des urgences, ndlr) y travaillent. Il n'y a aucun signe en ce moment", a-t-il indiqué, "nous sommes dans une telle situation. Sa femme a survécu et a donné des indications sur l'endroit où Ahmet devrait être".