Séisme en Turquie et Syrie : un chercheur l'avait-il prédit grâce à l'alignement des astres ?

Les experts confirment d'ailleurs que l'alignement des astres ne permet pas d'anticiper un séisme. Pas plus que d'autres techniques d'ailleurs, puisque ces phénomènes restent très largement imprévisibles. "On ne pourra ne jamais prédire la date d'un séisme, mais on l'attend", confie à TF1info Romain Jolivet, professeur des universités au département de Géosciences de l'École normale supérieure (ENS). Il souligne que "la Méditerranée est une région très sismique en général", puisque l'on déplore "des séismes destructeurs en Italie, dans les Balkans ou encore en Grèce". Ainsi, l'attention se focalise sur des zones précises, qui concentrent les risques, à l'instar de "la région d'Istanbul qui se situe tout près de la faille nord anatolienne". Une vigilance qui ne signifie pas que des prédictions précises soient possibles : "On attend de voir ce qu'il va se passer, on ne sait pas quand cela va se passer, mais c'est inéluctable, c'est une faille active qui a déjà produit plusieurs séismes très destructeurs à l'époque contemporaine", résume le spécialiste.

Les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie n'ont donc aucunement prouvé l'efficacité prétendues techniques de prédiction de Frank Hoogerbeets. Lorsque l'on se penche dans les archives, on constate d'ailleurs que la presse avait déjà mis en avant les conclusions hasardeuses de cet homme. Libération rapportait en 2019 qu'à plusieurs reprises, l'intéressé avait réalisé des salves de prédictions floues, assurant de l'imminence de tremblements de terre. En agissant ainsi, "il est assuré de tomber juste de temps en temps", notait le quotidien, puisque l'on recense "en moyenne plus de 1.700 séismes d'une magnitude 5 ou plus par an selon les données du Geological Survey américain sur la période 2000-2016".

Si les scientifiques aimeraient disposer d'outils permettant de prédire la date et l'amplitude des séismes en avance, aucune méthode n'est aujourd'hui en mesure d'y parvenir. Tout au plus est-il possible de déterminer des zones jugées à risque, où privilégier des méthodes de construction anti-sismiques pour les bâtiments et où former les populations aux gestes à adopter lorsque la terre se met à trembler.