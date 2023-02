Séisme en Turquie : le père tenant la main de sa fille morte suscite un élan de solidarité

Un homme d'affaires d'Ankara leur a offert un logement et proposé de recruter Mesut Hancer comme employé administratif dans sa chaîne de télévision privée. Offert par un artiste, un dessin représentant Irmak comme un ange à côté de son père orne désormais le salon de la famille. "Je n'ai pas pu laisser sa main. Ma fille dormait comme un ange dans son lit", raconte-t-il.

Au moment du séisme, intervenu à 4h17 du matin (1h17 GMT), Mesut Hancer travaillait dans sa boulangerie. Il a tout de suite appelé sa famille, en quête de nouvelles. Leur maison d'un étage, bien qu'endommagée, était debout et sa femme, ainsi que ses trois enfants adultes, étaient sains et saufs. Mais la famille n'arrivait pas à joindre la plus jeune enfant, Irmak, qui ce soir-là était restée dormir chez sa grand-mère. L'adolescente voulait ainsi passer plus de temps avec ses cousines venues en visite d'Istanbul et de Hatay.