Séisme en Turquie : deux sœurs sauvées après plus de 4 jours passés sous les décombres

Plus au sud, à Gaziantep, trois hommes ont été sortis vivants et sans aucune blessure plus de 76 heures après le drame. Mithat Tabur et ses deux fils, Ersin et Mustafa, âgés de 30 et 26 ans, ont été secourus des décombres d'un immeuble de huit étages, après avoir été repérés par les secouristes. La localisation des trois hommes a été indiquée par des voisins, que les trois victimes avaient réussi à contacter.