Séisme en Turquie : un mois après, les dégâts chiffrés à plus de "100 milliards de dollars"

Un mois après le séisme, l'ampleur des dévastations reste vertigineuse. Les seuls dégâts matériels provoqués par le tremblement de terre en Turquie "dépassent les 100 milliards de dollars", selon un calcul sommaire de la Banque mondiale, de l'ONU, de l'UE et du gouvernement turc.

Après le séisme qui a frappé le pays ainsi que la Syrie voisine le 6 février dernier, faisant quelque 46.000 morts côté turc, "il est déjà clair que les seuls dégâts matériels vont se monter à plus de 100 milliards de dollars", a déclaré Louisa Vinton, responsable pour la Turquie du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) par visioconférence de Gaziantep lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève. "Les coûts de reconstruction et tout ce qui aura à voir avec le fait de reconstruire mieux et de reconstruire plus écologiquement vont évidemment encore dépasser ce montant", a-t-elle souligné.