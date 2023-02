Séisme en Turquie et en Syrie : le sauvetage en milieu urbain, un savoir-faire français

La communauté internationale au secours de la Turquie et de la Syrie. Ce lundi 6 février au matin, les deux pays ont été touchés par l'un des plus violents séismes depuis près d'un siècle dans la région, et le bilan, toujours provisoire, ne cesse de s'aggraver. D'après les autorités, plus de 3000 personnes ont déjà péri sous les décombres, un bilan qui menace de s'alourdir tant les débris sont nombreux.

Pour retrouver des survivants, dont le temps est compté, de nombreux pays ont envoyé de l'aide. C'est notamment le cas de la France. "À la demande du président de la République, 139 secouristes de la sécurité civile s'envoleront ce soir pour la Turquie dans le cadre du mécanisme de solidarité européen", a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce lundi à la mi-journée. Selon nos informations, un autre départ de sapeurs-pompiers est prévu ce mardi matin vers le sud-est de la Turquie.